Китайские врачи окажут бесплатную помощь жителям Анголы

Луанда, , 11:02 — REGNUM В Луанде состоялась торжественная церемония, посвященная прибытию китайского плавучего госпиталя Peace Ark, команда которого окажет бесплатную медицинскую помощь всем нуждающимся жителям Анголы. Визит доброй воли продлится восемь дней.

В ходе своего выступления капитан корабля Гуань Байлин отметил, что Peace Ark впервые в истории прибыл в Анголу для оказания помощи местному населению. По словам Гуань Байлина, подобные визиты укрепляют доверие между странами и способствуют развитию двусторонних отношений, пишет «Сина синьвэнь».

Peace Ark был спущен на воду в 2008 году. Менее чем за 10 лет плавучий госпиталь вошел в порты 34 государств, где команда корабля оказала медицинскую помощь всем нуждающимся. По данным китайской стороны, за это время помощь была оказана 120 тыс. человек.

Длина Peace Ark составляет 178 метров, общая площадь всех помещений превышает 4 тыс. кв. метров. На корабле оборудованы восемь современных операционных, семь отделений, корабль способен разместить до 300 тяжело больных на борту. Команда корабля представлена 115 врачами, а также военнослужащими ВМС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2017 года Peace Ark впервые в истории прибыл на Шри-Ланку.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский плавучий госпиталь «Ковчег мира» прибыл в порт Коломбо