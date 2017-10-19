Чума свиней в Красноярском крае: Хакасия решила «проявить бдительность»

Абакан, , 14:45 — REGNUM Регионы России страдают от африканской чумы свиней (АЧС). Опасное заболевание только в этом году было зарегистрировано в 47 субъектах страны. В Сибири АЧС выявляли в Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Власти Хакасии, которая граничит с Красноярским краем, опасаются, что АЧС придёт в республику. Меры по предупреждению заноса чумы свиней в Хакасию обсудили на рабочей встрече глава региона Виктор Зимин и руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хакасии, Туве и Кемеровской области Сергей Машуков. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 октября, в республиканском правительстве.

«В этом году только 150 случаев зарегистрировано по России, в 47 субъектах. Прошу использовать все меры в отношении недобросовестных представителей бизнеса, которые покупают свиноводческую продукцию по явно заниженной цене в неблагоприятном регионе и реализуют в других субъектах», — сказал Машуков.

По итогам встречи Зимин дал поручения профильному ведомству и первому заместителю. В регионе планируют организовать внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при правительстве республики.

«Если мы сейчас пропустим, то взять под контроль эту ситуацию потом будет сложно. А это может привести к серьёзным убыткам населения. Нужно проявить особую бдительность», — подчеркнул Зимин.

Напомним, в Березовском районе Красноярского края в октябре зарегистрировали факт падежа свиней. Проведенные исследования выявили геном АЧС.

В минсельхозе Красноярского края ИА REGNUM сообщили о том, что, по последним данным, изъято и уничтожено более 1,5 тыс. голов свиней.

«Пока ничего не предвещает того, что АЧС может распространиться дальше. Мы надеемся, что данный очаг локализован», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года чуму свиней выявили в Иркутской области. Там было изъято и уничтожено более 1,3 тыс. голов свиней.

Читайте также: Чума свиней в Приангарье: владельцам ЛПХ выплатят более 12 млн рублей

Более тяжёлая ситуация сложилась в Омской области. Там из-за АЧС в июле 2017 года ввели режим чрезвычайной ситуации. Изъято уже более 19 тысяч голов свиней. Пострадавшему населению выплатили компенсации на сумму более 92,6 млн рублей.

Читайте также: Чума свиней: омские фермеры боятся остаться и без скотины, и без денег

Африканская чума свиней, по словам специалистов, не опасна для человека, однако может привести к огромным экономическим потерям. АЧС болеют домашние свиньи, в том числе декоративные, а также дикие кабаны.

В случае возникновения АЧС все поголовье свиней в эпизоотическом очаге, а также в радиусе не менее 5 км от очага подвергают убою и уничтожению.

По данным Красноярскстата, в январе-июне 2017 года в Хакасии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем производства пищевых продуктов уменьшился на 6,6%. В том числе производство свинины, кроме субпродуктов, уменьшилось на 94,7% и составило 0,3 тонны.