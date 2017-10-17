Чума свиней: омские фермеры боятся остаться и без скотины, и без денег

Омск, , 14:15 — REGNUM Борьба с африканской чумой свиней в Омской области продолжается. Как сообщил ИА REGNUM руководитель Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко, на сегодняшний день в Омской области количество изъятых свиней превысило 19 тысяч голов.

С ситуацией по АЧС в Омской области ознакомился врио губернатора региона Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября 2017 года.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, эпизоотическая ситуация обсуждалась на совещании в Шербакульском районе 16 октября. В этом районе АЧС выявили 17 сентября, в очаге заражения и угрожаемой зоне было отчуждено и ликвидировано 2489 голов свиней. Затраты района на отчуждение животных и санитарно-технические мероприятия составили более 1,6 млн рублей. В мероприятиях задействовали более 100 специалистов, свыше 30 единиц техники.

По словам Буркова, карантин в Шербакульском районе снимается. В связи с этим становится возможным промышленный убой в ЛПХ 1350 голов здоровых свиней. Организовать доставку животных на убойные пункты поручено местным властям. А руководители отраслевого министерства должны помочь с реализацией продукции на рынках. По итогам этих мероприятий будет выручено ориентировочно 11,9 млн рублей, уточнили в областном правительстве.

Что касается компенсаций, владельцам отчуждённого поголовья уже выплачено более 92,6 млн рублей. Итоговая сумма после снятия карантина во всех населенных пунктах может составить не менее 150 млн рублей.

Глава Шебаркульского района Александр Молоканов заявил, что владельцев ЛПХ, разводивших свиней для продажи мяса, цена устраивает. А те, кто выращивал скотину для собственных нужд, «тяжело воспринимают потери». Люди рассчитывали сделать запас мяса на зиму, а теперь боятся остаться ни с чем.

Напомним, размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

«Выплаты должны проводиться вовремя, как часы. Я сам выращивал свиней в детстве, и знаю, что лишиться скотины — болезненный вопрос. Люди боятся, что деньги проедят, и не будет у них ни средств, ни скотины к весне», — прокомментировал Александр Бурков.

Он поручил министерству проработать вопрос по авансированию покупки скота и птицы за счёт части полученных выплат и помочь крестьянам, у которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок комбикорма.

В целом, по словам Буркова, работа отраслевого министерства и надзорных ведомств по ликвидации АЧС является «оперативной и слаженной».

«Федеральные эксперты дали высокую оценку организации этой работы и признали, что она проводится эффективно», — подытожил он.

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Между тем, как видно, количество изъятых свиней в регионе выросло по сравнению с данным на конец сентября 2017 года (по состоянию на 29 сентября было изъято и уничтожено около 17 тыс. голов — прим. ИА REGNUM ).

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И в этой ситуации, по словам Плащенко, есть вина населения.

«Население, несмотря на всю разъяснительную работу, продолжает несанкционированно резать свиней. В том числе, это происходит по ночам, как только люди узнают, что в их населённом пункте обнаружили АЧС. Мясо складируется в холодильники и используется в пищу. Затем объедки с пищевого стола скармливаются свиньям. И в результате происходит новое заражение», — сказал Владимир Плащенко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 21 июля 2017 года был введён режим ЧС в связи с распространением африканской чумы свиней. Специалисты заверили, что это заболевание не опасно для человека. Но, в то же время, распространение АЧС может привести к огромному экономическому ущербу. Больных свиней вылечить невозможно, их уничтожают.

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По данным Россельхознадзора, в России АЧС уже была зафиксирована на территории Владимирской, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Омской, Иркутской областей, Краснодарского края, Красноярского края и так далее.

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