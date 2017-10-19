«Предстоит еще многое сделать»: Мирзиёев о здравоохранении в Узбекистане

Ташкент, , 14:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание по вопросам реформы здравоохранения, фармацевтики, повышению качества медицинского обслуживания и укреплению здоровья населения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Каковы результаты проделанной работы, как это отразилось на жизни людей? Поступающие от населения обращения свидетельствуют о том, что в сфере предстоит сделать еще многое», — сказал Мирзиёев.

По его словам, одной из актуальных проблем является недостаточный уровень качества медицинских услуг, оказываемых населению в регионах — жители республики вынуждены для получения квалифицированной помощи приезжать в Ташкент, что вызывает нарекания у людей.

«Для решения этой проблемы из числа ведущих специалистов столицы, выступивших с инициативой работать в областях, были отобраны 134 кандидата. Они направлены на руководящие должности в многопрофильные медицинские центры областей», — отмечено на совещании.

Вторая проблема связана с работой службы скорой помощи. Главной причиной является нехватка транспортных средств, а также перебои в снабжении лекарствами. Однако за последний год количество станций и подстанций скорой помощи увеличилось с 806 до 2100, что значительно влияет на оперативность прибытия бригад скорой к пациентам.

Кроме того, на совещании также была отмечена необходимость повышения подготовки врачей и специалистов. Так, в страну прибыло более 50 соотечественников, работавших в зарубежных клиниках. Также в целях приведения медицинского образования в соответствие с международными стандартами, в Узбекистане сроки обучения в бакалавриате медицинских вузов сокращены с 7 до 6 лет, а по направлению «Медицинская профилактика» — с 6 до 5 лет.

Напомним, в начале октября правительство Узбекистана заявило о масштабной приватизации государственных медицинских учреждений. На продажу выставлены 48 объектов, из которых порядка 90% — стоматологические клиники.

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