Стоимость визита папы Римского в Перу превысит $10 млн

Лима, , 12:27 — REGNUM Визит главы Римской Католической церкви Франциска в Перу, который пройдет с 18 по 21 января, будет стоить более $10 млн, заявил 18 октября министр труда станы АлфонсоГрадос, сообщает BFM TV.

«Стоимость для государства составит 37 мнл солей (около $11,4 млн)», — отметил он на пресс-конференции, подчеркнув, что такая сумма «соответствует мероприятиям такого типа».

По словам Градоса, эти расходы покрывают организации визита понтифика в три города страны. Так, папа Римский 18 января посетит город Лима, откуда он направится на следующий день в Пуэрто-Мальдонадо. Наконец 20 января он посетит город Трухильо, расположенный на севере страны.

Визит главы Римской Католической церкви в Перу закончится крупномасштабной мессой в городе Лима, на авиабазе столицы.

В последний раз понтифик посещал Перу в 1988 году, в то время этот пост занимал Иоанн Павел II.