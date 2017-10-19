Пекин остается самым привлекательным местом для работы в Китае

Пекин, , 11:41 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным китайским агентством по подбору персонала Zhaopin, Пекин возглавил рейтинг самых привлекательных городов для работы у служащих низшего и среднего звена.

В то время как средний уровень ежемесячного дохода по стране составил 7599 юаней, жители Пекина и гости города получают 9000 юаней, занимая аналогичные должности. По итогам года, реальные доходы «белых воротничков» увеличились на 3%, пишет «Сина синьвэнь».

Вторую строчку списка занял крупнейший китайский мегаполис Шанхай. На третьем месте рейтинга расположился Шэньчжэнь, где расположены офисы и производственные мощности большинства международных IT-компаний.

Средняя заработная плата менеджеров среднего звена составила 20 019 юаней, что на 4,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно предоставленным данным, средняя ежемесячная заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в Китае составляет 5478 юаней.

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