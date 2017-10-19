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Появилась полная запись разговора друга Марьянова с диспетчером скорой

Общество

Диспетчер скорой помощи решила, что если больной в тяжелом состоянии, он не смог бы описать симптомы

Появилась полная запись разговора друга Марьянова с диспетчером скорой
Цитата из т/с «Боец». реж. Евгений Серов. 2004. Россия
Дмитрий Марьянов

Москва, 19 октября 2017, 10:57 — REGNUM  В сети появилась полная запись разговора друга актера Дмитрия Марьянова со специалистами экстренных служб, сообщает 19 октября телеграмм-канал Mash.

Как следует из опубликованного разговора, друг актера вначале описывал симптомы Марьянова сотруднику мытищинской станции.

«У нас у человека давление упало. Жаловался на боли в ноге, сейчас весь побледнел, начали давление мерить — не прощупывается, температура упала. Он в сознании», — описал симптомы друг актера.

После этого сотрудник экстренных служб передала все данные на лобненскую станцию. Однако второй диспетчер скорой помощи решила, что если больной в тяжелом состоянии, он не смог бы описать симптомы.

«Боли в ноге, бледный, артериальное давление не измеряется. Объясните, как у него могут быть боли в ноге, если давление не измеряется? Вы-то кто? Как он вам об этом сказал? — возмутилась диспетчер. — Если давление не измеряется, это значит, что он практически не дышит и не говорит».

Напомним, 15 октября на 48 году жизни скончался актер Дмитрий Марьянов. Причиной смерти, предположительно, является отрыв тромба. Актера похоронили на Химкинском кладбище.

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