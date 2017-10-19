В Китае построят самый широкий в мире подводный тоннель

Шэньчжэнь, Китай, , 01:09 — REGNUM Морской тоннель свяжет города Шэньчжэнь и Чжуншань, расположенные на юге Китая, уже к 2024 году, сообщает 18 октября агентство «Синьхуа».

По информации группы предприятий по перевозке провинции Гуанчжоу, ожидается, что строительство начнется уже в конце 2017 года. Как утверждает главный инженер проекта Сун Шэньйоу, основную часть работ составит возведение 6,8 км тоннеля шириной в восемь полос.

Ранее сообщалось, что проект стоимостью в 46 млрд юаней ($6,6 млрд), будет представлять из себя самый широкий в мире подводный тоннель с двумя подвесными мостами и двумя искусственными островами.

Возведение искусственных островов уже началось. Новая транспортная артерия между Шэньчжэнем и Чжуншанем в дельте реки Чжуцзян составит в длину 24 км. До тех пор единственной транспортной линией, соединяющей два города будет являться Хумэньский мост, связующий две стороны дельты реки.

Напомним, что в конце сентября в Китае был запущен в эксплуатацию самый высокогорный тоннель в мире. Тоннель был проложен внутри горы Чола Тибетского нагорья на высоте четырех километров.

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