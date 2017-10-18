Госдума уточнила срок временного пребывания для иностранных студентов в РФ

Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект, направленный на решение проблемы с продлением срока временного пребывания в РФ иностранных студентов, обучающихся по квоте в вузах на подготовительных факультетах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

В случае поступления иностранца, обучающегося за счет федерального бюджета (либо завершившего обучение) на подготовительном факультете, в вуз, срок его временного пребывания в РФ продлевается до окончания срока обучения этого гражданина по выбранной образовательной программе. При этом обязанность по обеспечению продления временного пребывания иностранного гражданина, а также по иным вопросам, связанным с его пребыванием в РФ, возлагается на вуз.

«Многие иностранные студенты опаздывают к 1 сентября из-за оформления виз. Главная цель поправки — студенты смогут оформлять визу через вуз», — отметил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович в ходе дискуссии.

Закон касается порядка 5 тыс. человек — ежегодно столько поступают на подготовительные факультеты вузов, что дает им дополнительную возможность изучения русского языка, отмечают в правительстве.

Сейчас дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные общеобразовательные программы, не подлежат государственной аккредитации, а следовательно, срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете, не может быть продлен до окончания срока его обучения по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о пребывании в РФ иностранных студентов внесен в Госдуму