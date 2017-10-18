Жириновский предложил SMS-оповещение «осторожно таксист»

Москва, , 14:24 — REGNUM На мобильные телефоны граждан РФ должны приходить рассылки с призывами проявлять осторожность при пользовании такси. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Может быть, придумать предупреждение по мобильной связи, что не надо вести никаких разговоров с таксистом, никаких угощений от него не принимать, пускай следит за дорогой», — предложил Жириновский.

По его словам, такие рассылки можно было бы проводить по аналогии с оповещениями, которые получают от МЧС граждане об изменениях погоды или штормовом предупреждении. Такая мера, по его словам, необходима, так как последнее время участились случаи мошенничества и даже преступлений со стороны таксистов.

«Такси сейчас вызывают по телефону и оно приезжает достаточно быстро. Но и клофелин тоже быстро наливают, даже в воду, не только в алкоголь. А потом предлагают пассажирам попить», — объяснил Жириновский.

Депутат также напомнил, что случаи отравления клофелином в такси встречают по всей стране и часть из них заканчиваются смертью.

«Да, все таксисты будут под подозрением, но зато сохраним жизнь всем остальным людям», — подчеркнул Жириновский.