Более 550 крымских многоэтажек не отапливается со времён СССР

Симферополь, , 12:59 — REGNUM В Крыму до сих пор не решён болезненный вопрос более полутысячи многоквартирных домов, которые долгие годы остаются без отопления. Об этом 18 октября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно прошлогодней статистике, у нас 550 домов вообще не отапливается со времён советской власти. Речь о многоквартирных домах, мы там уже все побывали и пообещали жильцам, что власти разработают для них программу и начнут двигаться в этом направлении. Или они вообще никогда не будут отапливаться? Мы в России уже три года, начинайте в этом направлении двигаться», — обратился спикер с парламентской трибуны к республиканскому министру ЖКХ Марине Горбатюк.

Чиновница, в свою очередь, заверила, что данный вопрос будет решаться.

«Мы запросим программы разработанных схем теплоснабжения, в данных схемах должны быть предложены варианты обеспечения теплом», — сказала она.

Она также отметила, что почти все котельные Крыма готовы использованию.

«На 17 октября из общего числа подготовлено 99% от всех имеющихся котелен — 908. Остальные на подготовительном этапе. Готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей также составляет 99%. Помимо этого из 527 функционирующих школ к отопительному сезону готово 525. Ремонтные работы идут в двух школах — в Нижнегорском и Бахчисарайском районах. Из 413 детских садов готово 405 объектов, четыре дошкольных учреждения являются сезонными и не работают зимой, а в остальных идет капитальный ремонт», — уточнила министр, подчеркнув, что Крым обеспечен топливом до конца года.

Напомним, некоторые муниципалитеты Республики Крым уже начали отопительный сезон. По информации министерства ЖКХ, на сегодняшний день уже работают 247 котелен, отапливаются 110 дошкольных учреждений, 129 учебных заведений, 20 объектов здравоохранения и 163 жилых дома.

При этом, по прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в Крыму продолжится «бабье лето». В Симферополе, в частности, среднесуточная температура не опустится ниже восьми градусов тепла.