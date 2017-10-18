Власти Китая уничтожили более 100 нелегальных портов на реке Янцзы

Чунцин, Китай, , 06:01 — REGNUM В городе Чунцин на юго-западе Китая было уничтожено более 100 нелегальных портов вдоль реки Янцзы с целью обеспечения экологии и безопасности транспорта, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

С июня 2017 года было уничтожена 118 нелегальных портов, выявленных на всем протяжении реки Янцзы и ее притоках в 17 районах или уездах.

«Среди них 108 было полностью снесено», — заявил заместитель директора муниципальной комиссии транспорта Чунцина Лян Сюнъяо.

Он отметил, что порты были построены в целях незаконной перевалки песка, угля компаниями соответствующей направленности в частных интересах. Кроме того, было изъято десять незаконных земснарядов.

В целях восстановления речной экологии, которая была подорвана нелегальными постройками и работами в русле реки, власти города посадят древесные насаждения. Ожидается, что работы завершатся уже к концу 2017 года.