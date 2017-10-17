В Петербурге остановили стройку, против которой выступил спикер Заксобрания

Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Возведение жилого комплекса на Ропшинской улице, 10, на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге приостановили по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября градозащитники.

В Куйбышевский районный суд с иском к службе Стройнадзора обратились активисты и местные жители. В итоге, суд принял обеспечительные меры — приостановил действие разрешения на строительство, подразумевающего снос исторического здания на Ропшинской улице, 10, и возведение на его месте многоквартирного жилого дома с подземным паркингом.

Как утверждают градозащитники, по заказу застройщика ООО «Шелест-сквер» в кадастре была незаконно изменена дата постройки здания: вместо 1895 года здание стало значится построенным в 1947 году, что позволило обойти требования закона, запрещающего снос исторических зданий.

Напомним, на прошлой неделе спикер городского парламента Вячеслав Макаров с трибуны обрушился с критикой на руководство Комитета по градостроительству и архитектуре, согласовавшее стройку, назвал это «мерзостью» и потребовал служебной проверки в отношении главы КГА Владимира Григорьева.

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Макаров заявил, что уплотнительная застройка на Ропшинской улице может привести к обрушению рядом стоящих домов, а также предположил связь между «Шелест-Сквером» и теми, кто разрешил застройку. Впрочем, об историческом здании Макаров ничего не сказал, только обмолвился о пострадавшем сквере на этой территории.

Заметим, это уже не первый случай в Петербурге, когда градозащитники заявляют о якобы незаконном изменении даты постройки исторического здания в кадастре. Так, после подобного изменения, по их мнению, был снесен еще один дом в Петроградском районе на Ремесленной улице, 3, так как место было необходимо для строительства Серного моста для ЧМ-2018. В данный момент по этим обстоятельствам расследуется уголовное дело о подлоге.

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