ОНФ продолжает проверку работы учреждений социальный сферы

Москва, , 13:35 — REGNUM Эксперты Народного фронта провели мониторинг, который показал, что независимая оценка качества (НОК) оказания услуг учреждениями культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания не является независимой: одна треть отвечающих за нее общественных советов имеет в своем составе представителей оцениваемых учреждений, НОК не отражает мнения граждан и не приводит к улучшениям. Рассматриваемый в Госдуме законопроект к принципиальным изменениям не приведет. Механизм нуждается в кардинальном пересмотре, уверены в ОНФ.

Институт независимой оценки качества оказания услуг учреждениями социальной сферы создавался как инструмент обратной связи власти и управленцев социальной сферы всех уровней с гражданами — потребителями этих услуг. С 2016 года по поручению главы государства проект ОНФ «Народная оценка качества» проверяет работу учреждений социальный сферы по критериям официальной системы НОК. За это время в ОНФ поступило уже более 22 тысяч жалоб и предложений граждан. Активисты Народного фронта побывали более чем в полутора тысячах учреждений и «вручную» проверили, как работает система независимой оценки качества, объективность выставленных оценок, качество выработанных общественными советами рекомендаций и их исполнение.

Результаты этой работы показали, что независимая оценка на деле не является независимой — одна треть общественных советов включает в свой состав представителей оцениваемых учреждений, не отражает мнения граждан и не приводит к улучшениям. Из 60 тысяч организаций, прошедших оценку, половина не имеет рекомендаций, а там, где они все же есть, 40% «написаны под копирку».

В Госдуме планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта, подготовленного Министерством труда и социального развития РФ, и призванного усовершенствовать созданный механизм и решить проблемы системы НОК, на которые Общероссийский народный фронт обратил внимание главы государства на заседании Государственного совета РФ 4 мая.

Однако в ОНФ уверены, что, если упомянутый законопроект будет принят в нынешней редакции, большинство проблем института независимой оценки качества останутся нерешенными. Для достижения поставленных перед системой НОК целей требуется не фрагментарное усовершенствование, а ее концептуальный пересмотр.

«Предложенные поправки не решают проблему наличия в общественных советах по НОК бюджетников, зависящих от органов власти, или организаций, заинтересованных в результатах оценки. Также законопроект не избавляет систему независимой оценки и от аффилированности операторов НОК. Предлагаемое законопроектом ограничение — не допускать в качестве операторов НОК бюджетные организации социальной сферы — не затронет организации, учредителями которых являются заинтересованные в оценке органы власти. Не решают поправки и проблему, когда результаты оценки множества отдельных филиалов приравниваются к оценке учреждения в целом. Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» неоднократно видели, когда ситуация в отдельных участковых больницах явно не соответствовала оценке, поставленной ЦРБ, в состав которой они входят. А предлагаемые законопроектом меры по привлечению к ответственности руководителей организаций за неисполнение рекомендаций НОК — неэффективны, так как, к примеру, в качестве условия привлечения к ответственности предлагается учитывать «финансово-экономического положение организации», — рассказал координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По его словам, это может полностью блокировать применение санкций к неэффективным руководителям в организациях, где низкий уровень обслуживания сочетается с печальным финансовым положением.

«Предлагаемые поправки не меняют сути происходящего в системе независимой оценки. И если мы продолжим делать то же самое, то глупо будет надеяться на иной результат. И очевидно, что с такой системой поставленные цели в обозримом будущем достигнуты не будут. Народный фронт считает, что сначала нужно сформировать работоспособную модель независимой оценки качества, а уже потом осмысленно под эту новую модель править законодательство», — сообщил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Все свои замечания Народный фронт направил в Госдуму и Минтруд России.