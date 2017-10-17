Брянских школьников со светоотражающими полосками возят бесплатно

Брянск, , 13:27 — REGNUM В Брянске школьники могут не платить за проезд в маршрутке, если на их одежде есть светоотражающие элементы. Об этом сообщает ОТР.

Такую акцию организовали автоинспекторы вместе с частными перевозчиками, которые обслуживают четыре городских маршрута. Они выбраны специально, т.к. проходят мимо школ.

В этом году, по данным городского ГИБДД, в Брянске произошло 25 аварий с участием детей. С помощью акции автоинспекторы планируют увеличить число школьников в светоотражающей одежде, сделать их заметней на дорогах, и тем самым снизить количество ДТП.

Дмитрий Ефимов, организатор акции:

«Культура поведения на дороге должны прививаться с детства. И каждый участник дорожного движения должен осознавать меру своей ответственности».

Лариса Тимофеева жительница г. Брянска:

«Это все нужно. Даже не в том, что платная маршрутка. А на одежде должны быть знаки. Особенно, если это связано с переходом к школе».

Акция продлится до конца месяца. Но организаторы планируют ее потом повторить. К участию они приглашают и других городских перевозчиков.