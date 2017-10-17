В Нижнем Тагиле определили концессионера для очистки «позеленевшего» пруда

Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Свердловской области власти Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение с совместным российско-венгерским предприятием «Уральская водная компания» для организации работ по очистке и подготовки воды из Черноисточинского водохранилища. Об этом доложил мэр города Сергей Носов губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В департаменте информационной политики губернатора сообщили, что встреча главы Свердловской области и Сергея Носова состоялась в рамках подготовки регионального и муниципального бюджетов 2018 года. Также мэр Нижнего Тагила сообщил, что в настоящее время идет подготовка конкурсной документации на строительство моста через Нижнетагильский пруд.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года вновь обострились экологические проблемы Черноисточинского водохранилища, из которого идёт водозабор для Нижнего Тагила. Вода в пруду позеленела и приобрела неприятный запах.

На проблему обратил внимание эколог Андрей Волегов. Он также выложил видеозапись на которой водоём снят с высоты птичьего полёта. На видео видно огромные зелёные пятна. Как пояснил общественник, так происходит цветение сине-зелёных водорослей.

«По факту сегодня значительную часть Черноисточинского пруда покрыло большое дрейфующее пятно из выше перечисленных водорослей. Которые отмирая начинают гнить в воде. А все процессы гниения требуют окисления, и соответственно на окисление поглощается кислород находящийся в воде. Недостаток кислорода в воде обычно приводит к тому, что погибает рыба в водоеме, которая просто задыхается, подобное происходило в прошлом 2016 году и в середине этого 2017 года. А также в процессе гниения в воде могут присутствовать ионы аммония и аммиак, что мы уже встречали в августе месяце 2016 года», — сообщил Андрей Волегов.

Напомним, что летом и осенью 2016 года наблюдались схожие проблемы. Жители Нижнего Тагила жаловались на неприятный запах воды, которая подаётся в дома. По их словам, такой водой они не рисковали даже мыться.

В тот год на ситуацию обратили внимание надзорные органы: прокуратура свердловской области начала проверку. В ходе проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства предприятием «Водоканал-НТ», руководству которого были внесены представления.

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