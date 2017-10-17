Запрет курения: «Санкции нужно продумывать, исходя из российских реалий»

Оренбург, , 09:18 — REGNUM Поправка в антитабачный закон, может, нужна, но как она фактически будет действовать, непонятно, считает оренбургский адвокат Эльдар Шарафутдинов. Комментируя поправку о запрете курения у подъездов жилых домов, он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM также отметил, что ещё с 2013 года в России введён запрет на курение на остановках общественного транспорта, в аэропортах, на вокзалах, однако вопрос контроля реализации закона остаётся актуальным.

«На бумаге всё конечно хорошо получилось. Но всё же, приезжая в аэропорт, можем наблюдать, что курильщиков меньше не стало, на остановках общественного транспорта курят также большинство. И заметьте, ни одного сотрудника полиции, которые бы сделали замечание! Просто физически не получится реализовать данный закон полностью в действии, так как не каждый сотрудник правоохранительных органов носит с собой протокол об административном правонарушении и не всегда будет время доставить гражданина в отдел для составления протокола», — сказал правозащитник.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что усиленный контроль со стороны правоохранительных органов может стать хорошим поводом для повышения статистики в сфере табачных правонарушений, но в ущерб другой категории нарушений.

«Будет указание по составлению данных правонарушений, и тогда повально полицейские будут ловить курильщиков и составлять протоколы. Это будет в ущерб раскрываемости других преступлений. Что касается расстояния в десять метров, то мы же каждому сотруднику не выдадим рулетку, чтобы он фиксировал нарушение. А что делать, если курильщик будет идти и курить и, не дай бог, приблизится к подъезду на 9,9 метра, обходя какое-либо препятствие? Закон нужен, но санкции и реализацию нужно продумывать, исходя из российских реалий», — резюмировал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ одобрил поправки в антитабачный закон относительно запрета курения на расстоянии не менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Изменения находятся на стадии предварительного рассмотрения.

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