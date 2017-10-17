Не ближе 10 метров: Минздрав – за штрафы курильщикам у подъездов

Москва, , 05:43 — REGNUM Запрет курения на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов одобрен Минздравом РФ, 17 октября пишет газета «Известия».

Уточняется, что Минздрав дал положительный отзыв на поправки к антитабачному закону («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), которые были направлены в Госдуму летом 2017 года. Сейчас поправки находятся на стадии предварительного рассмотрения.

Речь идет о предложениях, согласно которым курение следует запретить не только в лифтах и помещениях общего пользования, но и на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метром от входа в подъезды многоквартирных домов.

Издание ссылается на отзыв Минздрава на поправки. Документ подписан Дмитрием Костенниковым, заместителем российского министра здравоохранения. 29 сентября этот документ направлен на согласование в Минстрой РФ, Минэкономразвития, Минфин РФ, Минюст РФ и Роспотребнадзор.

Комментируя инициативу, источник в финансово-экономическом блоке нашел слабые места в поправках. Так, в документе нет обоснования расстояния именно в десять метров.

По словам Владимира Старинского, управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», соблюдение запрета трудно будет организовать. Либо полиция не будет проверять каждый подъезд, либо она окажется перегружена работой.

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