Китай выдал США сбежавшего от правосудия педофила

Пекин, , 01:26 — REGNUM Китайская полиция выдала США американца, находящегося в розыске у Интерпола, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

Подозреваемый был отправлен в США из шанхайского Международного аэропорта Пудун по запросу со стороны властей США, утверждает Министерство общественной безопасности Поднебесной.

Депортация стала возможна благодаря сотрудничеству между правоохранительными органами Китая и США в вопросе поиска беглых преступников.

Согласно Министерству общественной безопасности КНР, беглец совершил в США целый ряд сексуальных преступлений против детей возрастом от шести до двенадцати лет в промежутке между 2009 и 2012 гг. В июне 2017 года Интерпол выпустил уведомление с «красным углом» в адрес подозреваемого спустя год расследования его преступлений.

Расследование показало, что беглец скрылся в Шанхае в мае 2017 года. Китайская полиция сыграла свою роль в поимке беглеца и отправке его в США. Утверждается, что страны только усилят сотрудничество в вопросе поимки и депортации преступников.

Отметим, что Китай крайне заинтересован в подобного рода сотрудничестве с крупнейшими странами мира. Власти Китая составили лист из ста беглых преступников, обвиняемых в основном по экономическим статьям. Уже почти 50 беглецов было выслано в Китая властями тех стран, где беглецы укрывались. Часть вернулась в Китай добровольно.

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