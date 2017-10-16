Всемирный фестиваль молодежи – шанс обменяться опытом: тверской губернатор

Тверь, , 16:51 — REGNUM Представители Тверской области приняли участие в торжественной церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 15 октября. Участников приветствовал президент РФ Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Молодёжь разных стран, национальностей, вероисповеданий объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать всё для того, чтобы вы достигли успеха», — отметил глава государства.

«Участие тверской молодежи в мероприятии всемирного уровня имеет большое значение для области. Это позволит обменяться опытом со своими сверстниками из других регионов и стран, завязать творческие, деловые контакты», — считает губернатор Игорь Руденя.

В состав делегации от Тверской области вошли почти 130 человек — студенты, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии. Право такого широкого представительства Верхневолжье получило благодаря тому, что попало в ТОП-10 регионов, где наиболее эффективно реализуется молодежная политика.

В первые дни фестиваля представители Тверской области победили в турнире по баскетболу: смешанная команда, в которую вошли две представительницы Тверского государственного технического университета, одержала семь побед подряд, заняв первое место в турнирной таблице. Их соперниками выступили команды из Красноярского края, Тюмени, Орла и других городов.

Также в Сочи находятся 90 волонтеров из Тверской области, которые обеспечивают работу форума. Тверские добровольцы прошли специальную подготовку.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Чтобы принять в нем участие, в Краснодарский край съехались более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. В программе фестиваля — дискуссии, образовательные и культурные мероприятия, спортивные состязания. Встречи фестиваля в 2017 году будут посвящены вопросам сохранения национальных культурных ценностей, мировой экономики, развитию образования и некоммерческого сектора, волонтёрства, благотворительности, международной безопасности.