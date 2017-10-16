В Курской области врач в суде ответит за смерть пациентки

Железногорск, Курская область, , 15:49 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) завершено расследование дела о гибели 22-летней пациентки после плановой операции. Как сообщает СУ СК РФ по Курской области, заведующий операционным отделением для противошоковых мероприятий, врач-хирург, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти пациентке, предстанет перед судом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девушка легла в хирургическое отделение Железногорской горбольницы №2 12 декабря 2016 года, чтобы ей сделали плановую операцию. Пациентку лечили от желчекаменной болезни. Диагноз был повторно подтвержден, операцию сделали, но после нее у девушки из-за острой кровопотери остановилось сердце, а после реанимации она впала в кому.

Девушку в бессознательном состоянии 19 декабря перевели в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России в Москве. На этом настояли ее родители. Специалисты центра начали лечение, но 22 января 2017 года пациентка скончалась.

Следователи предположили, что врач-хирург Железногорской больницы повредил повздошную артерию, из-за чего и произошла кровопотеря и временная остановка сердца. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Расследование дела в отношении заведующего операционным отделением для противошоковых мероприятий, врача-хирурга ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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