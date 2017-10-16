Миронов поддержал предложение изымать здания-памятники у горе-собственников

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов одобрил законодательную инициативу петербургских однопартийцев об изъятии исторических зданий-памятников у недобросовестных инвесторов, не ведущих реставрационных работ. Об этом Миронов заявил в ходе посещения старинной усадьбы «Уткина дача» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба партии. Место, где было сделано заявление, выбрано не случайно.

Уткина дача» — бывшая усадьба Полторацких, памятник архитектуры федерального значения в Санкт-Петербурге на мысе у слияния рек Оккервиль и Охты. Построена в конце 18-го века. После революции здесь была психбольница и другие учреждения. В 1936 году часть зданий усадьбы была перепланирована под квартиры. После расселения заброшенную и лишенную какого-либо ухода «Уткину дачу» выставляли на торги.

В 2012 году Уткина дача получила статус филиала Государственного музея городской скульптуры. Музей собирался отреставрировать дачу и разместить там фондохранилище, оборудовать выставочные залы и реставрационные мастерские.

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В 2013 году строительно-реставрационная группа компаний подготовила проект восстановления усадьбы по чертежам 1880 года, картинам и фотографиям, однако работы так и не были завершены. Не проведены ни противоаварийные работы, ни консервация памятника. Усадьба стремительно разрушается, она уже пережила несколько пожаров.

В настоящее время комплекс зданий усадьбы находится в крайне неудовлетворительном состоянии: на стенах центрального особняка проявляются значительные трещины, штукатурка фасадов на отдельных участках обрушена, обнажена кирпичная кладка, часть деревянных конструкций уничтожена.

На проблемы Уткиной дачи обратили внимание властей депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «СР» Надежда Тихонова и председатель совета регионального отделения партии СР в Санкт-Петербурге Марина Шишкина. Сейчас для восстановления памятника найден новый подрядчик. На реставрацию запланированы бюджетные средства.

«К счастью, сейчас уже можно говорить, что восстановление Уткиной дачи абсолютно реально. Консервация этого уникального памятника практически завершена, как и подготовка проектной документации, — сообщил в Петербурге Сергей Миронов. — Решены, пока на уровне договоренностей, вопросы по водообеспечению, электроснабжению, это все предстоит сделать. Известна общая смета — порядка 700 миллионов рублей. Несмотря на то, что это объект федерального значения, город берет на себя финансирование реставрации, в бюджете на будущий год заложены первые деньги. В течение 2018−19 годов вполне реально здесь провести реконструкцию. Но самое главное, можно четко сказать, что этот памятник архитектуры не будет безвозвратно утерян, как это иногда происходит в России».

Как отмечают в «Справедливой России», представители регионального отделения партии в Санкт-Петербурге занимаются проблемами и других заброшенных памятников, таких, как усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах, дом Лермонтова на Садовой.

В ходе посещения Уткиной дачи Сергей Миронов обсудил с петербургскими «эсерами» законодательные механизмы спасения исторических памятников и заявил, что готов на федеральном уровне поддержать предложение петербургских единомышленников об изъятии у инвесторов исторических объектов, если в течение трех лет на них не ведется никаких работ.

«Можно провести аналогию с землей: если земля сельхозназначения в течение трех лет зарастает бурьяном, запускается механизм ее изъятия. То же самое можно и нужно делать с памятниками архитектуры», — подчеркнул Сергей Миронов.

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