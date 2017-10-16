В Казахстане призвали обуздать скотокрадство в селах

Астана, , 13:59 — REGNUM Вице-спикер казахстанского мажилиса Владимир Божко призвал обуздать скотокрадство на селе — барымту. Об этом 16 октября сообщает КазТаг.

«Скотокрадство очень жестко влияет на состояние экономики на селе. Когда человек годами наживает свое имущество, которое позволяет ему экономически поддерживать свое благосостояние и, вдруг, в какой-то момент оказывается без ничего», — сказал Божко.

Он отметил, что перечень оперативно-розыскных мероприятий по этому составу преступлений ограничен.

Божко призвал депутатов проконсультироваться с профессионалами по вопросам обеспечения мероприятий по социально-значимым и резонансным статьям уголовного кодекса, а также защитить людей «от преступных посягательств».

Барымтой называется коллективный угон чужого скота, применявшийся в традиционном праве тюркских народов.