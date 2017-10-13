Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах

Москва, , 18:49 — REGNUM Гознак считает необоснованными претензии к изображению Сахалина на новых купюрах номиналом 2000 рублей, в котором местные жители увидели географическую ошибку. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в Гознаке, ширина Невельского пролива, отделяющего Сахалин от материка, составляет 7,3 километра, что в масштабе изображения на банкноте составит около 80 микрон (восемь сотых миллиметра).

Тем не менее, как подчеркнули в компании, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении было обеспечено изображение Невельского пролива и Амурского лимана: несмотря на то, что белые контуры острова и материка в местах изображения проливов сливаются, это «не мешает видеть, что зелёные изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом».

Напомним, 12 октября Банк России объявил о введении в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. По результатам проведённого конкурса из пяти тысяч достопримечательностей для оформления купюры в 200 рублей были выбраны символы Севастополя, для банкноты в 2000 рублей — Дальнего Востока.

Позднее некоторые жители единственного островного региона России обратили внимание, что Сахалин на купюре выглядит так, словно он соединён с материком перешейком.

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