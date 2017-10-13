Более 1200 мигрантов спасены в Средиземном море за два дня

Палермо, Италия, , 09:09 — REGNUM Более 1200 мигрантов спасены в течение 48 часов в Средиземном море, 600 прибудут в пятницу 13 октября в сицилийский порт Палермо на борту корабля «Аквариус», на борту также 240 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Как сообщает итальянская La Repubblica, многочисленные отправки мигрантов от берегов Ливии возобновились после того, как ливийские правительственные войска освободили около 6000 мигрантов, задержанных в приёмных центрах и контролируемых контрабандистами. После спасения беженцы стали спешно покидать Ливию на лодках.

Координация спасательных операции была под контролем центральной береговой охраной в Риме. Спасители уже назвали эти операции рекордом по спасению детей и подростков, спасены 240 детей, среди которых 178 без сопровождения.

Сообщается, что многочисленные беженцы имеют следы насилия, женщины из стран, расположенных к югу от Сахары, рассказали, что не раз подвергались сексуальному насилию и были заключены в тюрьму на несколько месяцев.

Береговая охрана Италии сообщает, что за вторник и среду 10 и 11 октября были спасены мигранты из более чем 15 различных стран: Сирия, Египет, Мали, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Судан, Марокко, Сомали, Эритрея, Сенегал, Камерун, Нигерия, Либерия, Эфиопия, Алжир, Гана, Бенин, Гамбия, Йемен.