Алексей Банников, , 09:04 — REGNUM

За последнее время в Свердловской области уже трижды в центре скандала оказывались дети. И во всех трёх случаях оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние ранее были переданы из государственных учреждений под опеку в семьи.

В одном из таких случаев, который, по моему мнению, имеет прямое отношение к внедрению ювенальной юстиции в России, развернулась нешуточная борьба за детей. Конфликт произошёл между гражданами, которые сначала были временно ограничены в родительских правах, а затем восстановлены и теперь добиваются возвращения изъятых детей (трёхлетней девочки и годовалого мальчика), и опекунами детей, которые были переданы в разные семьи.

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История на самом деле непростая. Ранее семья (супруги и их дочь) проживала в Донбассе, но впоследствии переехала на Урал в Россию, получив статус беженцев. Обосновавшись не без помощи земляков в Краснотурьинске, женщина забеременела и осенью 2016 года родила мальчика. Но до этого выяснились неприятные обстоятельства.

Оказалось, что семья ведёт асоциальный образ жизни, попросту говоря, муж и жена злоупотребляют спиртным. В итоге чиновники приняли решение изъять детей и обратиться в суд об ограничении мужчины и женщины в их родительских правах. Сначала это не повлияло на образ жизни супругов, и после рождения сына они попросту оставили его в роддоме. Оба ребёнка впоследствии были переданы в разные семьи под временную опеку.

Однако в 2017 году мать детей решила взяться за ум: бросила пить и устроилась на работу. Закодировался и её муж. Супруги также стали добиваться восстановления своих родительских прав. И в июле 2017 года Свердловский областной суд принял решение, которым отменено ограничение родительских прав в отношении отобранных детей. Родители предупреждены о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей, установлен трехмесячный период для восстановления детско-родительских отношений с момента вступления решения суда в законную силу.

Но тут выяснилось, что опекуны тоже не намерены расставаться с детьми, так как за прошедшее время полюбили их. Они подали кассацию и надеются на пересмотр дела, вследствие чего между взрослыми возник конфликт из-за детей. Опекуны сомневаются в искренности намерений матери встать на путь истинный и продолжают бороться за право воспитывать детей, в свою очередь, мать заявляет, что дети для неё смысл всей её жизни.

Всё это начало активно обсуждаться в прессе и вышло на уровень страны. Так, на федеральном телеканале этому случаю была посвящена целая передача, в ходе которой телеведущий выгнал из студии мать этих детей, назвав её «аферисткой». Дело в том, что выяснились некоторые неприглядные обстоятельства её биографии. На самом деле у женщины четыре ребёнка. В Донбассе остались её 11-летний мальчик и 7-летняя дочь, на которых она была лишена родительских прав, а дети были переданы в другие семьи под опеку. Более того, её муж имеет три судимости.

Здесь стоит отметить, что ряд местных СМИ в своих публикациях откровенно заняли сторону опекунов (за редким исключением, когда публиковалась «сухая» фактура без оценок). Ещё более жёсткой вышла передача на федеральном телеканале. Ведущие программы приложили все усилия, чтобы по итогам просмотра возникло негативное отношение к приехавшей на передачу матери детей, и, по сути, в итоге был вынесен чуть ли не вердикт. Хотя сама женщина вела себя всё время спокойно, не проявляла агрессии, а заступилась за неё только её подруга.

Тем не менее, женщину в итоге выгнали до окончания программы, а «специалисты» сделали неутешительные выводы, из которых, вероятно, должно последовать, что она вовсе недостойна быть матерью, а её семья обречена на неблагополучие. Казалось бы, «картина маслом», но…

Лично мне совершенно не думается, что данное «уравнение» решено. Вовсе не собираясь занимать чью-либо сторону в этом действительно непростом деле, тем более, что есть вступившее в законную силу решение суда, хотелось бы обратить внимание на некоторые вещи, которые являются важными для всего нашего общества.

Допустим, что женщина действительно хуже ухаживает за собственными детьми, чем опекуны, которые могли бы стать замечательными любящими родителями (одна из семей намерена в случае благоприятного для них исхода усыновить мальчика), в чём никто не хочет сомневаться. Но ведь она мать. Мы можем давать оценку ей как женщине, как домохозяйке, как гражданке, но мы не можем лишать её материнских прав в ситуации, когда она делает всё, чтобы стать полноценным членом общества. Ведь, по сути, во время программы меня не покидала мысль, что практически все присутствующие были бы рады, если бы женщина прямо в студии «ушла в запой», а её муж оказался в местах не столь отдалённых.

Возможно, моё мнение ошибочно, но тогда как трактовать заявление ведущего, который пригрозил женщине депортацией на территорию Украины? В ситуации, когда поистине требуется Соломоново решение, все вели себя так, как будто идеалы гуманизма, которые призывают нас бороться за каждого члена общества, тянуть его наверх, помогать, когда человеку трудно, отменены. У меня сложилась впечатление, что все эти люди вместо того, чтобы помочь оступившейся и подать руку, на самом деле хотят дать пинка, чтобы человек вновь покатился кубарем вниз. Ещё раз оговорюсь, что искренне надеюсь на ошибочность такого впечатления, так как всегда хочется верить в людей.

Теперь представим ситуацию, при которой дело о восстановлении родительских прав будет пересмотрено не в пользу родителей. Как бы то ни было, ситуацию это не решит. Мать вправе продолжить свою борьбу за восстановление родительских прав. Более того, ограничение прав является предупредительной мерой, и рано или поздно либо родители будут восстановлены в правах, либо лишены их окончательно. Более того, юридическое лишение прав не отменяет материнского инстинкта. И в этой ситуации мы должны задать себе вопрос: наше общество должно протягивать руку помощи вставшим на путь исправления или нет? При этом надо понимать, что в трудной жизненной ситуации может оказаться любой гражданин, после чего вместо помощи у него также могут быть отняты дети.

И не надо думать, что сия чаша минует тех, кто не злоупотребляет алкоголем. Учитывая размах ювенальной юстиции в России (которой как бы официально нет в нашей стране), когда детей отбирают «за бедность», у родителей-инвалидов (а такие случаи, к сожалению, уже известны) или просто по надуманному чиновниками поводу, под угрозой могут оказаться многие семьи.

Должны ли мы так же радикально относиться к потерявшей доход семье при невозможности найти работу? То есть отбирать детей и передавать их тем, кто имеет доходы и попросту, взяв детей под опеку, будут получать за это деньги. Именно так. За последние годы в нашей стране сложилась система, при которой кровные родители получают мизерные пособия, а опекуны получают пособие на детей, которое равняется среднестатистической пенсии, и не менее достойную «зарплату» за каждого взятого под опеку.

Тревогу о том, что высокий уровень социальной поддержки замещающих родителей служит приманкой для людей непорядочных, которые берут на воспитание детей для улучшения своего семейного бюджета, бьют уже не только родительские организации, но и в Следственном комитете России. По крайней мере, об этом заявила 10 октября представитель СК РФ Анастасия Подноскова на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Ещё раз оговорюсь, совершенно нет намерений обвинять семьи, взявшие под опеку детей, в корысти или нелюбви к ним. Убеждён, что детей любит родная мать и взявшие их под опеку семьи. Просто один из главных принципов ювенальной юстиции — это презумпция виновности родителей. И когда средства массовой информации льют воду на эту мельницу, то фактически идёт поддержка именно ювенальной юстиции. При этом гуманизм, который по определению усложняется вместе с развитием человечества, в данном случае подаётся в примитивном, чёрно-белом цвете.

На самом деле общество и СМИ в таких ситуациях, которая сложилась в уральском Краснотурьинске, не имеют права отмахиваться от столь сложной проблемы простым решением. Все мы обязаны по зову души, по мере возможностей, а кто-то и по долгу службы оказывать посильную и необходимую помощь оступившимся до конца. То есть либо до полного спасения человека, либо до полного его отказа борьбы за своё спасение, при котором государство и общество окажутся действительно бессильными. Ибо нельзя спасти того, кто этого просто не хочет. Не эти ли принципы исповедует христианская мораль и светский гуманизм?

И пусть мы действительно не можем исключать ситуации, при которой мать «сорвётся» и будет окончательно лишена родительских прав. Но будет ли это означать победу тех, кто уже сегодня настаивает на том, чтобы отнять у неё детей? Нет. Это будет поражение, причём для всех нас. Каждый человек, который по каким либо причинам падает в социальный ад (при этом теряя своих детей) при чьём-то попустительстве или, что ещё хуже, при чьей-то «помощи» — это наше общее поражение. Это факт того, что наше общество раз за разом «проигрывает» своих членов, а масса, попадающая и проживающая в социальном аду, увеличивается. И когда она станет критической, не спасётся никто из нас, и тем более наши дети, будь они родные, усыновлённые или взятые под опеку.