Забрать нельзя оставить: в уральском городе опекуны и родители делят детей

Краснотурьинск, Свердловская область, , 08:40 — REGNUM Проживающие в Краснотурьинске Свердловской области беженцы с Украины пытаются вернуть в семью малолетних детей. Ранее двухлетняя девочка и новорождённый мальчик были изъяты и переданы на воспитание опекунам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее семья (супруги и их дочь) проживала в Донбассе, но впоследствии переехала в Россию, получив статус беженцев. Уже в Краснотурьинске у них родился мальчик. Им помогали обустраиваться на Урале земляки, которые переехали с Украины в Россию и уже встали на ноги.

Однако вскоре выяснилось, что семья (несмотря на то, что женщина была беременна) ведёт асоциальный образ жизни — родители злоупотребляли спиртными напитками. Вскоре органы опеки и попечительства изъяли детей, а суд ограничил родителей в правах. Дети были переданы опекунам (в разные семьи), которые за время воспитания детей привыкли к ним и считают их «родными».

Но вскоре родители решили кардинально изменить образ жизни для того, чтобы вернуть детей: они бросили пить спиртное и устроились на работу. Также они обратились в суд с иском о снятии ограничения в родительских правах. Суд первой инстанции удовлетворил их требования, а поданная приёмными родителями подали апелляционная жалоба не была удовлетворена. Таким образом, дети в течение трёх месяцев должны быть переданы в семью.

Однако семьи, в которые были переданы под опеку дети, сомневаются, что родители искренны в своих чувствах и «встали на путь истинный». Они намерены подать кассационную жалобу и продолжать бороться за право воспитывать переданных под опеку детей.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что органами Следственного комитета организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможном нарушении прав двух малолетних детей, родителями которых являются граждане иностранного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области возникли проблемы у другой гражданки Украины, которая вместе с матерью получила в России статус беженцев. Молодая 19-летняя женщина родила девочку, но когда выяснилось, что у неё из документов только свидетельство о рождении, органы опеки пригрозили отнять ребёнка.

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Однако к данной проблеме подключились уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и региональная прокуратура. Чиновники взяли ситуацию на контроль и помогли молодой матери с получением документов.

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