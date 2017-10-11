В Ивановской области стартовал первый региональный чемпионат «Абилимпикс»

Иваново, , 18:44 — REGNUM Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» стартовал в Ивановской области сегодня, 11 октября.

Напомним, «Абилимпикс» — система конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, национальное движение, направленное на формирование инклюзивной культуры российского общества. Основными задачами движения является содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью, вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования, а также повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих профессиональный опыт, к развитию профмастерства.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в первом региональном чемпионате принимают участие 20 студентов из семи колледжей области, а также учащиеся образовательных организаций. Работу конкурсантов оценивают 25 экспертов и пять главных экспертов.

Соревнования проводятся по пяти компетенциям: экономика и бухгалтерский учет; администрирование (обработка) баз данных; технология моды; сборка-разборка электронного оборудования; бисероплетение (соревнования для школьников).

Региональный чемпионат проходит на трех площадках — на базе Ивановского промышленно-экономического колледжа (г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова, д. 46), Ивановского колледжа легкой промышленности (г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 23) и Ивановского радиотехнического техникума-интерната (г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4).

В первый день чемпионата в рамках деловой программы на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних состоялась серия мастер-классов для молодых инвалидов и круглый стол на тему: «Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования из числа инвалидов в современных условиях: проблемы и пути их решения».

Кроме того, для участников чемпионата организована культурная программа с посещением Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина.

Закрытие чемпионата состоится 13 октября в 11:00 в Центре культуры и отдыха города Иваново. По итогам регионального чемпионата будет сформирована команда Ивановской области для участия в III Национальном чемпионате «Абилимпикс», который продет с 1 по 3 декабря в Москве.