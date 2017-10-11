Италия: Мэр города скопировал слова Гитлера для своей статьи

Рим, , 09:50 — REGNUM Карло Баттисти, 64 года, мэр итальянской деревни Совер с населением в 800 жителей в итальянских горах Трентино использовал для свой статьи в муниципальной газете слова из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф».

Как сообщает La Repubblica, мэр города книгу никогда даже не читал.

«Этот копирование произошло без моего ведома, я закончил только восемь классов, я — ремесленник, с итальянским не лажу, я попросил помощи у моего коллеги, которого попросил в письменном виде изложить некоторые из моих мыслей», — оправдывается мэр Баттисти.

Но жители города прочитали статью, и у них сразу же возникли подозрения, с быстрым поиском в интернете они обнаружили истинного автора этой мысли, то есть Гитлера.

Всю вину за произошедшее мэр возлагает на оппозицию в городском совете, которая из всей этой истории «раздувает скандал». Баттисти намерено не раскрывает автора текста, лишь объяснив, что никто в его коммуне не любитель свастики, а просто помощник интересуется историей.

Что же касается редакционной статьи, в которой мэр Баттисти доверил свои слова Адольфу Гитлеру, то речь в ней шла о страстной защите муниципалитетов от слияний, введенных законом. Таким образом, в тексте Гитлера слово «государство» заменили на «коммуну». В статье есть также цитаты о женщинах (здоровых) и о продолжении рода, которые в тексте мэра использованы в вопросах защиты семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентября нижняя палата парламента Италии одобрила законопроект, направленный на пресечение фашистской пропаганды. За нацистские приветствия и распространение нацистской символики законопроект предлагает наказывать уголовным сроком до 2 лет, причем срок может быть увеличен на 8 месяцев, если речь идет о ведении фашистской или нацистской пропаганды через интернет.