Трудовой провал Татарии: молодых специалистов может стать на 40% меньше

Казань, , 05:18 — REGNUM В Татарии на содействие при переселении соотечественников, проживающих за пределами страны, планируется за два года потратить 8,9 млн рублей. Число жителей республики за счёт реализации новой республиканской программы планируют пополнить на 300 человек. 12 октября проект госпрограммы рассмотрят на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту программы, участниками станут 100 человек, а ещё 200 — это члены их семей.

«Это будет способствовать улучшению демографической ситуации в республике и позволит привлечь в экономику республики дополнительные трудовые ресурсы», — отмечается в документе.

Объясняя необходимость принятия документа, авторы отмечают, что «дальнейшее улучшение демографической ситуации в республике сдерживают негативные тенденции в возрастной структуре населения, которая практически не отличается от общероссийской».

«Эти тенденции связаны с сокращением численности женщин наиболее активного репродуктивного возраста и увеличением численности пожилого населения. Доля населения в трудоспособном возрасте сокращается с 2008 года, растёт нагрузка на него пожилыми людьми и детьми. Уменьшается количество молодёжи: в ближайшие годы численность молодых специалистов, выходящих на рынок труда, по демографическим причинам может уменьшиться примерно на 40%», — говорится в проекте госпрограммы.

Напомним, снижение уровня рождаемости за восемь месяцев 2017 года в Татарии относительно такого же периода 2016 года произошло на 14,73% — с 37 528 до 32 002. Но пока рождаемость превышает смертность: по итогам за январь — август 2017 года на 2098 человек.

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В условиях спада естественного прироста населения авторы делают ставку на миграционный приток, уточняя, что в последние годы прирост был на уровне 10 тыс. человек в год.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом сегменте также фиксируется спад. За семь месяцев 2017 года миграционный прирост населения относительно такого же периода 2016 года снизился на 42,8%. Органы статистики объясняют это не только сокращением числа прибытий, но и ростом выбытий в другие регионы. Выбывающих стало почти на 10% больше — 16 240 против 14 811 человек. А прибывающих стало на 2% меньше — с 15 924 до 15 615 человек.

Прирост показателя в сфере международной миграции объясним трудовой миграцией: около 40 организаций на 2017 год получили квоты на привлечение почти 4,1 тыс. иностранных работников.

В целом в республику из других стран за семь месяцев прибыли 4902 человека против 4069 за этот же период 2016 года. На гостей из стран СНГ из них приходится 4609 человек. Выбыли в другие страны за это же время 2730 человек, что на 253 человека больше, чем в 2016 году.

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