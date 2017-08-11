В Москве не хватает строек и нет жилья: Собянин нашёл объяснение реновации

Москва, , 22:37 — REGNUM В Москве самая низкая обеспеченность жильём по сравнению с другими мировыми мегаполисами такого же масштаба, заявил мэр Сергей Собянин на открытой коллегии строительного комплекса столицы, собранного по случаю Дня строителя 11 августа. В числе главных причин нехватки жилых квадратных метров в столице он назвал заинтересованность в этом властей и девелоперов, поскольку дефицит существенно повышает и ускоряет окупаемость проектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причём, по словам Сергея Собянина, в Москве самая низкая обеспеченность жильем не только среди аналогичных мировых мегаполисов, но даже по сравнению с другими городами России.

«В Москве приходится 19 кв. м жилой площади на человека. Ни в одном мегаполисе в современном мире такой низкой обеспеченности жильем нет», — заявил мэр Москвы.

Он отметил, что дефицит обуславливается объективными причинами, в том числе отсутствием, например, больших площадок для застройки.

«Однако тут есть и спекулятивная составляющая, — подчеркнул Сергей Собянин. — Есть заинтересованность, чтобы жилья было поменьше и оно было подороже. Девелоперам, и не только им, это очень интересно. Создаются хорошие условия для того, чтобы была очень высокая окупаемость проектов».

Как отметил мэр Москвы, при таких раскладах жильё для москвичей становится недоступным.

«У нас очень низкое предложение жилья на рынке. Мы строим на душу населения меньше, чем в любом другом регионе страны», — считает градоначальник.

«Это, конечно, даёт негативные результаты», — подчеркнул он.

По словам Сергея Собянина, проблема недостатка жилья в Москве усугубляется тем, что «происходит резкое ухудшение качества жилищного фонда».

«Жилой фонд, который был построен 50−60 лет тому назад в хрущевские времена, быстро устаревает и превращается в ветхое и уже полуаварийное жилье», — заявил мэр.

Так, в ближайшее годы оно начнет переходить в стадию аварийного, создавая целые депрессивные районы.

Сергей Собянин выразил надежду, что реализация программы реновации позволит не только обновить ветхий жилищный фонд, но и создаст условия, при которых москвичи смогут купить дополнительные жилые метры на рынке по приемлемым ценам.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 июля 2017 года. Всего в нее вошло 5144 дома, в которых проживает около миллиона москвичей.

После объявления о начале программы в Москве прошла серия митингов протеста. Среди главных доводов против программы митингующие отмечали отсутствие ясных критериев признания жилья ветхим, из-за чего к проекту сноса можно присоединить практически любой дом, прогнозируемый рост махинаций в сфере недвижимости и страх потерять часть реальной рыночной стоимости квартир.