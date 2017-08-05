Минздрав заявил об устойчивом снижении смертности в России

Москва, , 04:52 — REGNUM Показатель смертности в России снизился в 2016 году по всем возрастным группам, в текущем году эта тенденция сохраняется. Об этом сообщает пресс-служа Минздрава России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За 2016 год удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая увеличилась на 0,5 года, а за пять лет — на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет,» — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что смертность среди детей в 2016 году снизилась на 9%, среди трудоспособного населения — на 6%, среди граждан, старше трудоспособного населения — на 1,4%.

«Если отойти от процентов и выразить эту динамику в людях, то за 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней больше, чем годом ранее. Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году», — сообщают в Минздраве.

Отметим, что в июле Росстат опубликовал отчёт, согласно которому в стране с начала 2017 года зафиксировано значительное превышение показателя смертности над рождаемостью.

По данным федеральной службы, за период с января по май 2017 года в оссии скончалась 791 тысяча человек. За эти же пять месяцев в стране появились на свет 679,2 тысячи младенцев. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял почти втрое меньше — 41,6 тысячи человек.

При этом, как сообщил Росстат, большую часть потерь населения в результате естественной убыли компенсировал приток мигрантов в страну: за пять месяцев 2017 года число иностранцев, находящихся на территории России, выросло на 80,7 тысяч человек.