Суд ФРГ приговорил трех беженцев-контрабандистов

Берлин, , 12:59 — REGNUM Трое граждан Сирии были приговорены 11 августа судом ФРГ к тюремным срокам по делу о гибели 13 мигрантов, утонувших в сентябре 2015 года у побережья Греции, сообщает Associated Press.

Государственное обвинение добивалось признания их виновными в «контрабанде людей, повлекшей за собой их гибель». Они организовали перевозку людей на лодке из Турции до греческого острова Лесбос.

Лодка, используемая ими, врезалась в сухогруз и затонула поблизости от берега. В результате этого погибли 13 человек, двое детей пропали без вести.

Суд немецкого города Траунштайн, расположенного поблизости от границы с Австрией, приговорил 27-летнего организатора незаконной перевозки к четырем годам заключения. Его подельник, который управлял лодкой, был приговорен к двум годам тюремного заключения.

Последний же осужденный, занимавшийся поиском клиентов среди беженцев в Турции, был приговорен к двум годам с отсрочкой вступления приговора в силу.

Все трое осужденных прибыли в Германию также в статусе беженцев.