В Панаме запретили пластиковые пакеты

Панама, , 12:56 — REGNUM Парламент Панамы 10 августа одобрил законопроект о запрете использования одноразовых пластиковых пакетов во всех коммерческих учреждениях, мера направлена на снижение на 20% потребления этого материала в стране. Это первый подобный законопроект в Центральной Америке, сообщает Diario Libre.

«Это шаг в правильном направлении, но небольшой шаг. Производство пластмасс чрезвычайно большое и очень загрязняет окружающую среду, мы будем продолжать разрабатывать больше законов (в этом направлении)», — заявил один из депутатов-инициаторов создания нового стандарта.

Цель законопроекта 492, который еще не подписан президентом для его вступления в силу, в том, что учреждения постепенно должны заменить пластиковые пакеты на более чистые альтернативы, такие как биоразлагаемые материалы, картон, ткань или нити.

Депутаты напомнили, что полиэтиленовые мешки могут разлагаться почти 400 лет, в то время как биоразлагаемые пакеты исчезают через 25−30 лет.

В соответствии с утвержденным текстом законопроекта, супермаркеты, аптеки и небольшие магазины в срок до 12 месяцев должны адаптироваться к новым правилам, с момента вступления закона в силу. В то время как крупным магазинам и оптовым центрам дается 24 месяца на адаптацию.

Этот шаг был хорошо принят в среде экологов, однако подвергся критике со стороны ритейлеров, которые опасаются, что данная мера может препятствовать росту потребления и повысить цены на основные товары.

Напомним, с принятием законопроекта Панама становится первой страной Центральной Америки, запретившей полиэтиленовые пакеты. Данная мера уже введена многими европейскими странами, такими как Испания, Ирландия и Франция, а также другими странами Латинской Америки, как например, Колумбия.

По оценкам ООН, 8 млн тонн пластика ежегодно сбрасываются в море, и если тенденция сохранится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.