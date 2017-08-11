Новой тюрьме Петербурга «Кресты-2» могут потребоваться новые деньги

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Следственному изолятору «Кресты-2», который должен заменить петербургские «Кресты», но который никак не могут достроить, может понадобиться дополнительное финансирование. Это следует из документов на портале госзакупок, сообщает сегодня, 11 августа, корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этим данным, Управление федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выбрало экспертов, которые должны будут тщательно обследовать гигантский объект, чтобы понять, нужны ли ему доработки и сколько это будет стоить. Цена контракта обозначалась в 7 млн рублей, но подрядчик — компания «Главэнергостройконтроль» — собирается сделать работу за 1 млн 960 тыс. рублей.

Эксперты должны оценить «каждое здание, сооружение, наружные и внутренние инженерные сети, благоустройство, дороги, ограждения, пусконаладочные работы». По условиям контракта, справиться специалисты должны за два месяца.

Как следует из техзадания, с помощью такого масштабного обследования УФСИН хочет понять, не случилось ли на объекте «нецелевого использования денежных средств». Кроме того, эксперты должны отчитаться, насколько заявленные параметры проекта соответствуют действительности, насколько обоснованы были проектные решения и расценки.

Подрядчик должен будет выявит дефекты и причины их появления, а также определить, необходимо ли проводить работы по завершению строительства и вводу «Крестов-2» в эксплуатацию. «В случае наличия потребности, определить их стоимость», — говорится в документах.

Напомним, здание «Крестов-2» рассчитано на 4 тыс. арестантов. Комплекс состоит из 66 зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно было перемещаться, не выходя на улицу. Туда предполагается переместить контингент из старых петербургских «Крестов», корпуса которых, вероятно, будут отданы под офисы.

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Как писало ИА REGNUM, в конце июня генподрядчик ОАО «ГСК» заявлял, что объект готов на 95% и может быть передан Федеральной службе исполнения наказаний к концу 2017 года.

Новый следственный изолятор строится с 2007 года и уже оброс уголовными делами и скандалами. В частности, в марте был задержан бывший генеральный директор ОАО «ГСК», его подозревают в растрате 56 млн рублей на строительстве изолятора. Ранее было возбуждено дело о хищении 12 млн рублей на строительство дорог к СИЗО. Всё это происходит на фоне мартовского убийства подполковника УФСИН, курировавший стройку. По подозрению в организации этого убийства был арестован заместитель главы УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

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