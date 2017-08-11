Трамп назвал проблему опиатов в США «чрезвычайной ситуацией»

Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Проблема с применением опийсодержащих препаратов в США, по мнению американского президента Дональда Трампа, носит характер чрезвычайной ситуации, сообщает Reuters.

«Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, на решение проблемы с применением наркотических обезболивающих будут потрачены большие средства и усилия. Сейчас ведется подготовка соответствующих документов.

Отмечается, что, согласно имеющимся у комиссии Белого дома данным, от наркотической передозировки каждый год гибнут более ста американских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние 25 лет масштабы использования опийсодержащих препаратов в США утроились. Каждый год врачи выписывают более 200 миллионов рецептов на такие лекарства.

Как сообщает американский Национальный институт по изучению наркомании в 2014 году в этой стране насчитывалось два миллиона человек, зависимых от синтетических опиатов, что в пять раз больше числа героиновых наркоманов.

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