Жизненно важные препараты для диализа выбросили на свалку в Волгограде

Волгоград, , 12:14 — REGNUM В то время как многие жители России жалуются на нехватку жизненно важных лекарств, в Волгограде годные к применению медицинские препараты оказываются на свалке. Так, шесть картонных коробок среди кучи мусора были обнаружены активистами регионального отделения ОНФ в ходе планового рейда по местам несанкционированных свалок в пойме реки Мечётка на Спартановке в Волгограде, передаёт ИА REGNUM 10 августа.

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Как выяснилось, внутри коробок, согласно наклеенной этикетке, находились физиологические растворы КАПД/ДПКА 2 с 1,5% глюкозы или, говоря простым языком, растворы для перитонеального диализа в количестве четыре единицы в коробке. При этом дата изготовления была указана — март 2017 года, и годен препарат до марта 2019 года.

Как оказались коробки с жизненно важными лекарствами на свалке, еще предстоит выяснить. Член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян сообщил, что рассматриваются различные возможные версии — «от банальной халатности до обыкновенного воровства с целью дальнейшего использования в корыстных целях».

«Мы обратимся в соответствующие органы на предмет проведения проверок», — написал на своей странице в Facebook Армен Оганесян.

Кроме того, активисты намерены обратиться и непосредственно на завод-изготовитель ЗАО «Рестер» город Ижевск, чтобы проследить весь путь следования коробок от начала и до конечного потребителя. За содействием в выяснении истины общественники планируют обратиться и к врио Удмуртии Александру Бречалову.

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Поясним, что КАПД/ДПКА 2 представляет собой раствор электролитов, содержащий декстрозу и лактатный буфер, вводимый внутри-перитонеально для лечения терминальной стадии хронической почечной недостаточности различного генеза методом перитонеального диализа. Препарат входит в список жизненно необходимых лекарств. Согласно открытым данным, стоимость каждой коробки с четырьмя единицами препарата на середину июля 2017 года превышала 1,4 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о недостатке жизненно важных лекарств был поднят в ходе последней «Прямой линии» с президентом РФ. Жительница Орловской области — женщина-инвалид пожаловалась, что ей и другим федеральным льготникам месяцами приходится ждать жизненно необходимых препаратов и «выбивать» их через суды.

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