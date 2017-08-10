Строительство экотехнопарков вместо сжигания мусора: ОД из Казани

Казань, , 11:26 — REGNUM Активисты общественного движения против строительства мусоросжигательного завода провели ликбез мэру Казани Ильсуру Метшину и попросили у главы Татарии Рустама Минниханова для решения «мусорной проблемы» вместо завода строить экотехнопарки для досортировки вторсырья и сортировки смешанных отходов с переработкой вторсырья. Они привели информацию о том, что подобные комплексы отечественного производства имеют производительность в извлечении вторсырья до 65%. Авторы также попросили создать в регионе экополицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на письмо.

Поводом к открытому обращению, по словам представителей движения, стала старая публикация в одном из казанских СМИ, в которой цитируются слова Метшина. Он говорит о том, что после строительства завода впервые в России будут получено «нулевое» захоронение мусора. Активисты не только назвали эти слова не соответствующими действительными, но и привели факты обратного.

«Из недр мусоросжигательного завода Шпиллетау в Вене выходит 22% золошлаковых отходов и 1,6% летучей золы, содержащие разные виды диоксинов и тяжёлых металлов, которые захоранивают на мусорном полигоне Rautenweg в Вене, а отработанные фильтры вообще вывозят в Германию и захоранивают там, — говорится в открытом письме. — Экологические активисты с 1994 просили запретить экскурсии на «потенциально опасный объект» Шпиттелау, но тщетно».

Активисты также попросили главу Татарии Рустама Минниханова создать рабочую группу для корректировки территориальной схемы по обращению с отходами в регионе. В состав группы предлагается включить и представителей общественности.

Напомним, с 2017 года, согласно федеральному закону, весь цикл обращения с отходами передаётся в руки единого регионального оператора. По информации начальника отдела обращения с отходами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустема Богданова, в Татарии пока такой оператор не выбран и конкурс не объявлен. Идёт подготовка к его проведению.

Среди требований общественного движения также есть разработка инструментов стимулирования для раздельного сбора отходов. Общественное движение кроме запрета строительства завода выступает за раздельный сбор мусора вместо его сжигания.

«Создание и эксплуатация инфраструктуры для раздельного сбора отходов не является рентабельной ни в одной стране мира. Но без неё невозможно возвращать отходы в производственный цикл по максимуму, — пишут активисты в открытом письме. — Поэтому просим Вас разработать стратегию дотирования инфраструктуры для раздельного сбора из экологических платежей. Как только раздельный сбор отходов станет обязательным, отраслевой бизнес будет знать, что поток сырья им будет обеспечен, и начнёт развиваться».

Между тем, 13 июля ИА REGNUM приводило слова представителя бизнес-сообщества о том, что «только 5% отходов являются востребованными и являются тем сырьём, которое можно взять и что-то из него сделать».

«Решение проблемы раздельного сбора отходов нужно начинать не со сбора. Проблема стоит на уровне переработки. Что является востребованным и коммерчески выгодным сырьём? Из чего можно произвести продукцию и будет ли востребована она? На эти вопросы и нужно ответить», — заявила тогда директор ООО «Поволжская экологическая компания» Ольга Гудимова, добавив, что один лишь сбор не является рентабельным.

Читайте также: Вторичное стекло в Татарии будут перерабатывать в утеплительные блоки

По информации Совета по предпринимательству при главе республики, каждый год в Татарии образуется более 10 млн тонн отходов, из которых на промышленные приходится 25%, а на бытовые — 12%. Основная часть отходов идёт на полигоны для захоронения. Общая площадь полигонов в республике превышает 360 га.

Также читайте: Мусорная война: к Самосыровской свалке в Казани перекроют доступ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казань попала в список городов, где в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» будут строить мусоросжигательный завод. В июне были определены исполнители по госконтракту. По результатам конкурсного отбора, прошедшего в два этапа, казанский проект передан ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компании оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

Также читайте: «Мусорные» заводы Казани и Подмосковья построят новые ООО

Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года.

В рамках второго этапа отбора исполнители снизили объём затрат по всем проектам — с 380 тыс. рублей до 378,7 тыс. рублей на 1 кВт установленной мощности. Предельный объём мощности не поменялся. Для татарского завода он составил 55 МВт. Второй этап конкурсного отбора продолжался с 8 по 15 июня.

Строительство мусоросжигательных заводов — это составная часть приоритетного проекта «Чистая страна». Он был принят в конце декабря 2016 года. Казанский завод с самого начала активно лоббировала компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». Предполагалось, что она станет исполнителем.

Предполагаемая мощность завода в столице Татарии — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Возвести завод планируют вблизи нового полигона ТБО «Восточный» в Самосырово. Он работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.

Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани».

К прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 15 июня, активисты записали видеообращение. В нём они просили не строить завод. Обращение в эфир не попало. Но Путин затронул мусорную тему, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи. Он в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.