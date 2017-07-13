Вторичное стекло в Татарии будут перерабатывать в утеплительные блоки

Казань, , 12:14 — REGNUM

В Татарии проблему использования отходов в виде стекла планируют решить через строительство завода по выпуску пеностекольных утеплительных блоков. Такое заявление в рамках пресс-конференции 13 июля сделал начальник отдела обращения с отходами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

«Мы сегодня встречаемся с представителями крупных российских компаний и будем обсуждать вопросы раздельного сбора данного вида сырья и дальнейшую его судьбу. Кроме того, у нас недавно состоялось рассмотрение презентационного проекта по производству пеностекольных утеплительных блоков», — заявил он.

В рамках пресс-конференции основным вопросом был раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов на территории республики. Богданов отметил, что раздельный сбор — это вопрос, который уже перезрел.

«Его значительно раньше нужно было внедрять. Во время прямой связи с президентом вы все видели историю в Балашихе. Чтобы таких ситуаций не возникало, мы должны поменять количественные показатели обращения с отходами — увеличить долю твёрдых коммунальных отходов, которые идут в переработку. Нужно стремиться к показателям развитых стран, где не более 1% отходов идут на полигоны», — добавил Рустем Богданов, уточнив, что в республике уже принята территориальная схема и сделан первый шаг к этому, но выйти на такие показатели регион сможет не раньше 2035 года.

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Напомним, с 2017 года, согласно федеральному закону, весь цикл обращения с отходами передаётся в руки единого регионального оператора. По информации начальника отдела обращения с отходами, в Татарии пока такой оператор не выбран и конкурс не объявлен.

«Нам предстоит подготовить документацию об отборе. Это очень сложная работа и очень тяжёлый документ, так как он должен включать и сам проект соглашения. У меня получается, что объём документации будет от 500 до 600 страниц», — добавил он.

По информации Совета по предпринимательству при главе республики, каждый год в Татарии образуется более 10 млн тонн отходов, из которых на промышленные приходится 25%, а на бытовые — 12%. Основная часть отходов идёт на полигоны для захоронения. Общая площадь полигонов в республике превышает 360 га.

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Директор ООО «Поволжская экологическая компания» Ольга Гудимова в рамках пресс-конференции заявила, что только 5% отходов являются востребованными и являются тем сырьём, которое можно взять и что-то из него сделать.

«Решение проблемы раздельного сбора отходов нужно начинать не со сбора. Проблема стоит на уровне переработки. Что является востребованным и коммерчески выгодным сырьём? Из чего можно произвести продукцию и будет ли востребована она? На эти вопросы и нужно ответить», — заявила Гудимова, добавив, что один лишь сбор не является рентабельным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казань попала в список городов, где в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» будут строить мусоросжигательный завод. В июне были определены исполнители по госконтракту. По результатам конкурсного отбора, прошедшего в два этапа, казанский проект передан ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компании оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс». ООО «АГК-1» — 7 июня 2016 года.

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Согласно итоговой информации по отбору, начать поставку заявленных мощностей альтернативная тепловая электростанция «Казань» должна 1 декабря 2022 года.

В рамках второго этапа отбора исполнители снизили объём затрат по всем проектам — с 380 тыс. рублей до 378,7 тыс. рублей на 1 кВт установленной мощности. Предельный объём мощности не поменялся. Для татарского завода он составил 55 МВт. Второй этап конкурсного отбора продолжался с 8 по 15 июня.

Строительство мусоросжигательных заводов — это составная часть приоритетного проекта «Чистая страна». Он был принят в конце декабря 2016 года. Казанский завод с самого начала активно лоббировала компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». Предполагалось, что она станет исполнителем.

Предполагаемая мощность завода в столице Татарии — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Возвести завод планируют вблизи нового полигона ТБО «Восточный» в Самосырово. Он работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.

Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани».

К прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 15 июня, активисты записали видеообращение. В нём они просили не строить завод. Обращение в эфир не попало. Но Путин затронул мусорную тему, отвечая на вопрос жителей подмосковной Балашихи. Он в качестве примера решения мусорной проблемы привёл Татарию. Президент отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.