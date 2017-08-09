Московская реновация развязала «гражданскую войну» между соседями

Москва, , 20:08 — REGNUM Жители района Люблино обнаружили свой дом в списках на реновацию, при этом проведения предварительного собрания собственников не было. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница дома 15 по Ставропольской улице Ольга Литвин, списки для вхождения в программу реновации в местную управу подала старшая по дому. При этом результаты последующего голосования жильцов, набравшее 1/3+1 голосов за выход из программы, по каким-то причинам не учитываются властями.

«Старшая по дому, Лидия П., которую мы не выбирали, внесла предложение. Управа сама назначает людей на должность советника, берут лояльных. К нам в почтовый ящик по ошибке попали письма на её имя с благодарностью за то, что она включила наш дом в реновацию», — заявила Литвин.

По её словам, после обнародования результатов на портале mos.ru, жителями было проведено собрание, на которое пришли только те собственники, что были против реновации.

«Мы провели ОСС, интересная получилась ситуация. В законе о реновации говорится, что нужно 1/3 голосов за выход, то есть если на 100% собственников площади есть 33% несогласных, дом должен быть исключен. У нас по голосованию вышло 43%. 3 августа мы сдали протокол, но, боюсь, наше собрание не будет засчитано. Дело даже не в количестве присутствующих. Сколько квадратных метров, столько и голосов, если мы берем 1000 квадратов — жилые и нежилые помещения, должно быть 500 и 1 квадратный метр. Но у нас столько собственников жилья не пришло. Получается даже если есть 50% против, но нет 1 голоса, то оно как бы не состоялось, и 50% собственников становятся заложниками», — пояснила жительница.

Отметим, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, сказанные жителям во время проведения «диалогов о реновации» 28 июня, выйти из программы можно в любое время.

«Я могу вам точно сказать, если у вас дом нормальный, если мнения жителей разделились, ваш дом в первую программу в 5−7 лет не попадет точно. Если вы передумаете, не захотите переезжать, вы соберите 1/3 дома и проголосуйте против», — отметил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что «вопреки негативным ожиданиям, так называемые «сталинки» в программу не вошли». При этом жители разных районов Москвы неоднократно заявляли, что их «сталинки» были включены в программу реновации. Один из последних таких случаев произошел в районе Тушино.

«Наш дом также по критериям не попадает в программу, он не является типовым проектом. Это сталинский дом индивидуального проекта из красного кирпича с железобетонными перекрытиями. Нет ни следа разрухи», — заметила Ольга Литвин.

Часть жителей люблинского района успели до 15 мая отменить включение в программу реновации, а в доме по Ставропольской не успели. По словам Ольги, жителей их дома пугали негативными последствиями в случае отрицательного голосования.

«Сказала жителям дома, что если они не будут голосовать за реновацию, дом признают аварийным и отключат всем газ, канализацию и электричество и будут выселять за МКАД в промзоны, а так дадут дома рядом. Хотя рядом тут негде давать, и дом наш так расположен, что его никак не снести: рядом пристройка — 14 этажный кооперативный кирпичный дом, рядом 16 этажный дом и частное выкупленное здание — бывшее общежитие, которое тоже никто не собирается сносить, под нашим домом большое бомбоубежище на случай ядерной войны. Увы, некоторые собственники ничего не хотят слушать, и даже то, что у этих собственников ремонт от 3 до 5 млн рублей, их не останавливает. Старшая по дому им обещала по 2−3 квартиры взамен, и они ей верят, ведь она советник управы от нашего дома», — заключила Литвин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в программу реновации оказались включены и сталинские дома, изначально не попадающие под закон о сносе ветхого жилья, а также многие дома с потенциальны историко-культурным значения. В ответ на возмущение градозащитников власти Москвы обещали, что каждый ценный объект будет тщательно проверяться, и не один из них не будет подведен под снос.