В центре Москвы установят бассейны с океанской волной

Москва, , 15:39 — REGNUM В центре Москвы ко Дню города — на Манежной площади и площади Революции — установят бассейны для вейкбординга и флоурайдинга. Площадки откроются в конце августа и будут работать до 9 октября, сообщается на портале мэра Москвы.

Двенадцатиметровая установка «Искусственная волна» уже появилась на Манежной площади. Она идеально подходит для начинающих серфингистов.

К началу учебного года здесь готовят интерактивную программу для детей. 2 и 3 сентября они смогут поучаствовать в мастер-классах по флоурайдингу и посмотреть шоу с участием профессиональных райдеров.

В День города, 9 и 10 сентября, на «Искусственной волне» пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов, которые занимаются флоубордингом и бодибордингом.

На площади Революции устанавливают сразу два бассейна для вейкбординга: 25-метровый и 50-метровый. Общий объем воду, который потребуется, около 1 тысячи тонн.

На специальном подиуме расположатся две чаши бассейнов и сразу восемь фигур для трюков, тогда как в обычных вейк-парках устанавливают только три-четыре.

С 1 по 3 сентября здесь также пройдет специальная программа для школьников. А 8 и 9 сентября на площадке состоятся международные соревнования по вейкбордингу.

Принять участие в мастер-классах по вейкбордингу и флоурайдингу могут все желающие в возрасте от 12 до 60 лет, дети допускаются только в сопровождении родителей. Продолжительность каждого занятия — один час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году День города Москва будет отмечать 9 сентября. Столица будет праздновать 870-летие. Оргкомитет по подготовке программы на День города возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, москвичей ждет масштабный праздник.

Напомним, в 2016 году День города в столице праздновали два дня 10 и 11 сентября. На разных площадках города прошло более 1000 мероприятий. День города обошелся столице в 340 млн рублей.

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