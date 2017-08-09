В ЛНР пришла гуманитарная помощь из Франции

Луганск, , 17:16 — REGNUM Жители Франции из региона Рон Альп собрали и прислали денежные средства для помощи республиканскому центру социально-психологической реабилитации детей в Луганске. Об этом 8 августа сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

В прокуратуре рассказали, что инициатором помощи детям была жительница Франции Анастасия Алпатова, которая родилась и выросла в Луганске. В Европу она попала в возрасте 12 лет.

Во время войны она не осталась равнодушной и занялась сбором денег на нужды детей, которые оказались без опеки со стороны родителей. Волонтёр обращалась за помощью к друзьям и коллегам и в итоге собрала 43 тысячи рублей, которые потратила на приобретение бойлера, вещей для детей, различных запчастей для ремонта бытовой техники и детских игрушек.

«Невероятно приятно, что у нас существуют такие земляки, которые живут во Франции, но которые узнали, что существует такое учреждение как наше, где находятся дети, оставшиеся без опеки родителей», — сказала директор республиканского центра социально-психологической реабилитации детей Анна Тараченко.

Начальник отдела по надзору за соблюдением и правильным применением законодательства Генеральной прокуратуры ЛНР Виктория Калинина отметила, что детские дома и центры ЛНР обеспечены всем необходимым из бюджета, но благотворительная помощь, оказанная от чистого сердца, всегда приятна.

Тем не менее дети ДНР и ЛНР, которые четвертый год живут под обстрелами, испытывают нужду и материальную, и психологическую. До сих пор в окраинных районах им приходится спускаться в подвалы во время обстрелов, не всем из них доступно летнее оздоровление, не все вдоволь получают витаминов. И тут речь идет и о детях, которые находятся в интернатах и детских домах, и о тех, которые живут в семьях. Без помощи государственных структур и волонтеров некоторым просто не выжить. Зарплаты в республиках по-прежнему низкие, безработица снижается медленно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР всех первоклассников обеспечат в этом году школьной формой, а дети из социально малообеспеченных семей получат еще и бесплатные рюкзаки. В ДНР в дошкольных учреждениях все дети обеспечены бесплатным питанием.

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Однако республики нуждаются в помощи волонтеров. Так, в июне этого года гуманитарную помощь детским домам Луганска прислали благотворители из Белгорода. Одежда, игрушки, книги, медикаменты — это те товары, которые потоком идут от неравнодушных людей из России, стран СНГ, Европы.

Однако жители республик сомневаются, что вся поставляемая помощь доходит по адресу.

«Сегодня комиссионные магазины детских товаров буквально ломятся от одежды, игрушек, разных принадлежностей, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM мама двоих детей Екатерина М. — Кто их сдает на реализацию, ведь часть семей с детьми по-прежнему находятся за пределами республик? Такого бума и близко не наблюдалось до войны. Кто несет в таких огромных количествах товар в магазины, которые растут, как грибы? И нахожу только один ответ: часть товаров могла быть привезена к нам в виде гуманитарной помощи. Благотворительность превратилась в бизнес, поэтому помощь волотнеров должна быть адресной и конкретной». Женщина заверила, что выразила опасения многих жителей Луганска.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, комиссионные магазины в Луганске и Донецке открыты буквально на каждом углу, до войны их было в городах мизерное количество. Теперь, вытеснив бутики, именно комиссионки и магазины одежды сэконд хэнд заполонили улицы, как и многочисленные ломбарды.

Из-за ухудшившегося материального положения люди сдают в такие точки личные вещи, женские, детские, мужские, а также часы, украшения, бытовые приборы.