В Петербурге появятся новые отделения паллиативной помощи

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM В Петербурге появятся отделения паллиативной помощи при психоневрологических интернатах. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила вице-губернатор Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в сентябре откроется такое «отделение милосердия» на 35 мест на площадке психоневрологического интерната №3. Кроме того, до конца года может появиться отделение на 40 мест при психоневрологическим интернате №10.

«Это будут особые отделения, с особым штатным расписанием, специалистами и стандартами проживания. Увеличение государственного финансирования этих интернатов, учитывая дополнительную потребность в людях и услугах, обязательно будет обеспечено», — подчеркнула Митянина.

Отделения паллиативной помощи должны помочь людям с низким или отсутствующим реабилитационным потенциалом. По мнению Митяниной, два отделения на 75 мест полностью закроют городскую потребность в такой помощи.

Она также призвала родителей пациентов и волонтеров жаловаться на недостатки в обслуживании, передавать в Смольный все вопросы и претензии.

На данный момент учреждения социальной защиты в Петербурге укомплектованы на 70%, сомнений в профессионализме сотрудников у Митяниной нет. Средняя зарплата врачей составляет 60 тыс. рублей, по данным чиновницы, а зарплата медицинского персонала — около 40 тыс. рублей.

«Другое дело, что труд их тяжел, нам представить это невозможно. Я очень рассчитываю, что люди работают там по призванию и не за награды. Если я буду узнавать о случаях грубого, немилосердного отношения, буду принимать самые непопулярные меры, расставаться», — сказала Митянина.

По данным комитета по социальной политике, очередь в психоневрологические интернаты в Петербурге на данный момент составляет 235 человек, ждать своего места пациенты могут около года. Ждать места в интернате общего типа можно около трех месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация желтых домов: в Петербурге снизят число психиатрических клиник