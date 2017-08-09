Тумусов: Торговля лекарствами через ЕГАИС — дорого и небезопасно

Москва, , 12:48 — REGNUM Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») видит риски в предложении разрешить онлайн-торговлю лекарствами только на одном домене — egais.ru.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров предложил разрешить дистанционную продажу лекарств через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по аналогии с алкогольной продукцией

Предложение внесла АКИТ, и причины здесь понятны: это способ отсечения конкурентов, отмечает Тумусов.

Другое дело, что есть и разумные резоны: так людям проще будет проверить, на самом ли деле они имеют дело с честной аптекой, где им не продадут фальшивку, рассуждает он.

«И вот получается, что нужно выбирать из двух вариантов: вариант с единым доменом затратнее, но безопаснее, возможно, им не смогут пользоваться небольшие аптеки. Отсутствие такого домена создает риск «левых» сайтов по продаже лекарств, но при этом и возможностей будет куда больше», — написал Тумусов в соцсети.

При этом, по мнению депутата, «даже единый домен не избавит нас от незаконной продажи лекарств: далеко не все будут о нем знать, люди все равно продолжат искать более низкую цену, и «легкая незаконность» их не остановит».

«По большому счету, главным помощником государства и граждан в случае с онлайн-аптеками должен стать сам рынок: во всех других сферах интернет-торговли огромное большинство покупок приходится на крупные магазины. Гостиницы мы бронируем через «Букинг», авиабилеты ищем через 2−3 поисковика — и так далее. Все это произошло без всякого вмешательства государства. Так что, думаю, и здесь рынок сам отберет крупные проверенные компании, а поисковики смогут понижать в выдаче непроверенные места», — считает он.

Впрочем, полагает Тумусов, не стоит пока отметать и идею с единым доменом, хотя она сама по себе выглядит пока дорогой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Разрешается заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю следует самому. В конце июня руководитель департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщала, что законопроект об интернет-продаже лекарств был доработан и отправлен в правительство. Документ фиксирует право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций.