Тысяча мигрантов из Африки штурмовала испанскую Сеуту

Сеута, Испания, , 16:06 — REGNUM Около тысячи иммигрантов из Африки 8 августа на рассвете попытались предпринять новое массированное наступление на пограничный периметр, который отделяет автономный испанский город Сеута от территории Марокко, сообщает La Razon.

В результате три сотрудника испанской жандармерии и 10 марокканских полицейских получили ранения.

Как сообщили источники в жандармерии Испании, около 6:00 утра по местному времени (7:00 по Москве) Силы государственной безопасности были приведены в полную боевую готовность в связи с новой попыткой массового прорыва мигрантов через границу на испанскую территорию.

На этот раз быстрые и решительные меры со стороны властей Марокко позволили лишь около 300 мигрантам достичь пограничного забора, где они сдерживались агентами резерва и группой безопасности жандармерии Испании.

Командование жандармерии в Сеуте сообщило, что большая группа мигрантов к югу от Сахары показала готовность на крайнее насилие, меча камни, палки, вооружившись грубыми копьями и острыми предметами, в результате чего ранения получили сотрудники сил безопасности.

Напомним, это новое нападение произошло через 24 часа после того, как 7 августа на рассвете около трехсот африканцев к югу от Сахары пытались ворваться в Сеуту по дороге к пограничному пункту пропуска Тарахаль, и 187 мигрантам удалось это осуществить.