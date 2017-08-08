Новые велодорожки на набережных Петербурга готовы. Власти ждут жалоб

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершили разметку первых пяти веломаршрутов на Арсенальной, Свердловской, Пироговской набережных и на части набережной Фонтанки. Об этом сегодня, 8 августа, ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На Арсенальной, Свердловской и Пироговской набережных велодорожки обустроены на тротуарах. Пешеходные и велосипедные потоки разделены разметкой и дорожными знаками. Эти участки стали частью большого веломаршрута от Гражданского проспекта до Гренадерского моста в центре города. Полностью обустроить маршрут Смольный обещает до конца лета.

Велополосы на набережной Фонтанки размечены по нечетной стороне от Гороховой улицы до площади Ломоносова, от Невского проспекта до набережной Мойки, а также по четной стороне от набережной Кутузова до улицы Чайковского и от Гороховой до Бородинской улицы.

На остальных участках набережной Фонтанки обустроить полосы для велосипедистов удастся только после ремонта самой набережной.

Заметим, ранее предполагалось, что КРТИ создаст пять «пилотных» веломаршрутов общей протяженностью в 45 км до 15 июля, позднее сроки были скорректированы. 1 августа был запущен веломаршрут по Петроградской стороне. До конца лета должна появиться также и велодорожка по проспекту Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели.

Между тем велосипедисты недовольны состоянием велодорожек на Петроградской стороне. Энтузиаст велодвижения Алексей Панков замечает, что на половине петроградских маршрутов, выполненных в виде велопешеходных дорожек на набережных, не предусмотрены пересечения перекрестков, а самые сложные участки маршрутов вообще проигнорированы, потому что «самые сложные они не только для движения, но и для проектирования».

«Велосипедные дорожки, на которых приходится спешиваться, чтобы преодолеть перекрёсток по пешеходному переходу — абсурдны сами по себе. А если при этом ещё и нет перехода — абсурд в квадрате. Таких ситуаций в принципе не должно существовать», — написал он в своем блоге. Самым неприятным участком оказался съезд с Гренадерского моста, где запрещен переход, и велосипедисту, двигающемуся по Петроградской набережной, приходится совершать огромный крюк.

С ним согласны и другие члены сообщества «Велосипедизация Петербурга» в соцсети. «Вопрос в том, кому нам пенять: тем господам, которые проектировали велодорожки, не выходя их своих кабинетов, или тем экспертам, на мнение которых они опирались?» — рассуждает один из них.

Напомним, в Смольном считают, что велосипедное движение наиболее предпочтительно в 22 парках, среди которых парк Декабристов, Приморский парк Победы, Буферный парк, Ладожский парк, Муринский парк, а также в парке Сосновка, Пулковском, Удельном парках, Парке 300-летия Петербурга.

Движение «Красивый Петербург» тем временем запустило сервис, позволяющий через их сайт или приложение направлять жалобы в городскую администрацию на состояние велоинфраструктуры — лужи, поврежденное покрытие, стершуюся разметку, препятствия и парковку автомобилей. Письма отправляются в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

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