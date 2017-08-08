Свет по предоплате: в Таджикистане запускают новую систему учёта энергии

Душанбе, , 13:34 — REGNUM В столице Таджикистана Душанбе в ближайшее время запустят биллинговую (автоматизированную) систему контроля и учёта за потреблением электроэнергии, благодаря которой свет в дома жителей будет поступать только по предоплате. Об этом 8 августа сообщает издание news.tj.

Сообщается, что 28 июля правительство Таджикистана вынесло постановление о внедрении биллинговой системы контроля по учёту поставляемой электроэнергии потребителям.

«Принять необходимые меры по внедрению биллинговой системы и снижению уровня потерь, а также повышению уровня собираемости средств за электроэнергию, и по результатам представить отчет в Правительство Республики Таджикистан», — сообщается в постановлении.

В издании сообщают, что биллинговая система охватывает все процессы, связанные с проведением расчётов с потребителями электроэнергии, начиная с учёта уже потреблённой электроэнергии и заканчивая учётом проведённых абонентом оплат.

В таджикском энергохолдинге «Барки точик» сообщили, что внедрение новой системы начнётся с Душанбе, хотя ранее пилотные проекты по внедрению подобной системы применялись в Сарбанде и Худжанде, а также в районе Рудаки.

«В Худжанде с внедрением автоматизированной системы были установлены и новые смарт-счетчики (интеллектуальные), которые имеют три степени защиты, в Сарбанде и Рудаки — обычные электронные счетчики с чипами», — пояснили в энергохолдинге.

Также в компании отметили, что при установке новых смарт-счётчиков они откажутся от услуг контролеров, которые предоставляют квитанции, следят за оплатой и в случае возникновения долгов имеют право отключить электроэнергию должнику.

Отмечается, что биллинговая система и смарт-счётчики смогут контролировать нагрузку электроэнергии потребителю. К примеру, счётчик можно настроить таким образом, чтобы клиент не мог потреблять более 10 квт одновременно, однако в настоящий момент такая функция не используется.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан будет поставлять Узбекистану электричество