Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 17,4%

Красногорск, , 12:46 — REGNUM В Московской области за полгода 2017 года родились 43 080 детей, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, в области большое внимание уделяется улучшению оказания медпомощи матерям и детям. Строятся новые, переоснащаются и ремонтируются действующие роддома.

В результате снижается младенческая смертность, по итогам первого полугодия Подмосковье занимает по этому показателю 10 место по стране.

За шесть месяцев 2017 года в области умерли на 39 новорожденных меньше, чем за аналогичный период 2016 года, младенческая смертность уменьшилась на 17,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, рождаемость в Подмосковье растет второй год подряд. В I квартале 2017 года родились более 21,2 тыс. малышей. В 2016 году в Подмосковье родились 96 808 детей.

Напомним, в 2017 году в Московской области открыт областной центр материнства и детства в Наро-Фоминске, еще четыре подобных центра — в Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде — заработают осенью.

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