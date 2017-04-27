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В Подмосковье в 2 раза увеличено пособие при рождении ребенка

Экономика

Всего на выплату единовременного пособия при рождении ребенка и пособий на детей предусмотрено 3,67 млрд рублей

Двое детей
sathyatripodi
Двое детей

Красногорск, 27 апреля 2017, 13:58 — REGNUM  Сегодня, 27 апреля, Московская областная Дума внесла изменения в региональный Закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Принято решение о двукратном увеличении размера единовременного пособия семьям при рождении первого, второго и третьего ребёнка, сообщили в Мособлдуме.

До принятия настоящего закона эти выплаты составляли, соответственно, при рождении первого ребёнка — 10 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей, третьего и последующих детей — 30 тысяч рублей. Теперь данные выплаты будут проиндексированы в два раза.

Теперь при рождении первого ребенка выплата составит 20 тысяч рублей, второго — 40 тысяч рублей, третьего и последующих детей — 60 тысяч рублей. Если родится двойня, то сумма составит уже 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а не 35 тысяч рублей, как было раньше.

Если в семье родились трое или более детей, то родители получат 300 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает увеличение пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет на 1000 рублей.

Численность детей, на которых выплачено пособие на ребенка в 2016 году составила — 123 тыс. 860. Из бюджета Московской области на эти цели будет дополнительно выделено около 320 млн рублей.

Всего же повышение пособий, предусмотренных принятым законом, потребует дополнительных ассигнований в размере более 665 млн рублей.

Более того, как отметил председатель rомитета Мособлдумы охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, учитывая, что размер социальных пособий будет увеличен с 1 января 2017 года, их получателям будет произведён перерасчёт с начала года. Таким образом, родители, у которых ребёнок родился в 2017 году до принятия закона — получат недостающую разницу.

Всего в бюджете Московской области на 2017 год на выплату единовременного пособия при рождении ребенка и пособий на детей предусмотрено 3,67 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, рождаемость в Подмосковье растет второй год подряд. В I квартале 2017 года родились более 21,2 тыс. малышей. В 2016 году в Подмосковье родились 96 тыс. 808 детей.

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