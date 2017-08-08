Свыше 6 тыс. единиц незаконного оружия изъяли в Австралии

Канберра, , 09:14 — REGNUM Более 6 тыс. единиц стрелкового оружия были сданы в течение месяца в австралийском штате Новый Южный Уэльс, после объявленной правительством амнистии, сообщает 8 августа Agence France-Presse.

Целью данной акции было снизить угрозу терроризма и распространение среди населения незарегистрированного оружия.

Для осуществления этой задачи власти объявили полную амнистию тем лицам, которые в течение одного месяца сдадут незаконное огнестрельное оружие.

По данным правительства, в июне 2017 года на улицах страны было свыше 260 тыс. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

6 тыс. единиц вооружения, сданных в Новом Южном Уэльсе, значительно обезопасят улицы штата. Среди изъятого оружия было 1 тыс. 700 винтовок, 460 ружей и около 200 пистолетов, а также другие виды оружия.

Напомним, амнистия, начавшаяся 1 июля, будет проходить до 30 сентября. В этот период граждане смогут сдать незарегистрированное оружие без юридических последствий. После окончания срока амнистии, лицам нарушающим закон будет грозить штраф до $220 тыс. или 14 лет тюрьмы.

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